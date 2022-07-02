Пике и Шакира не могут определиться с местом жительства детей

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Пике и Шакира не могут определиться с местом жительства детей

Фото: твиттер Шакиры/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике и певица Шакира не могут договориться о том, где будут жить их дети.

Как известно, пара воспитывает двоих детей - 9 и 6 лет.

Как сообщает Lavan Guardia, футболист и певица уже обратились в юридические фирмы и ведут переговоры по этому вопросу.

Известно, что Шакира предложила взять детей с собой в Майами и поселиться там. Пике же против того, что дети попрощаются с окружающей средой, знакомой им с рождения.

Напомним, что Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. 

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