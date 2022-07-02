Пике и Шакира не могут определиться с местом жительства детей
Фото: твиттер Шакиры/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике и певица Шакира не могут договориться о том, где будут жить их дети.
Как известно, пара воспитывает двоих детей - 9 и 6 лет.
Как сообщает Lavan Guardia, футболист и певица уже обратились в юридические фирмы и ведут переговоры по этому вопросу.
Известно, что Шакира предложила взять детей с собой в Майами и поселиться там. Пике же против того, что дети попрощаются с окружающей средой, знакомой им с рождения.
Напомним, что Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке.
Не пропустите: Неймар может вернуться в "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
На матче Суперкубка России будут работать четыре комментатора
-
Еще один легионер не вернется в "Краснодар"
-
"Оренбург" подписал игрока сборной Коста-Рики
-
Матч за Суперкубок России покажут в кинотеатрах 62 городов
-
Полузащитник "Спартака" перешел в "Пари НН"
-
Крал попрощался с "Вест Хэмом" и не вспомнил про "Спартак"
-
В "Зените" анонсировали новые трансферы
-
Пиво могут вернуть на стадионы РПЛ
-
Люк де Йонг стал игроком ПСВ
-
"Интер" объявил о подписании Онана
-
Тиль не вернется в Россию, он уже выбрал новый клуб
-
Нобоа может стать игроком ЦСКА
-
Пике и Шакира не могут определиться с местом жительства детей
-
Экс-тренер женской сборной России подвергалась сексуальному насилию
-
Англия стала чемпионом Европы U-19
-
Главные новости дня: 1 июля
-
Жота стал игроком "Селтика"
-
Защитник "Шахтера" перебрался в Бразилию
-
"Барселона" изменила название клубного стадиона
-
Салах будет получать рекордную зарплату в истории "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14