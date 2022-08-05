Пике и Бускетс согласились на понижение зарплаты
Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен
Футболисты "Барселоны" Жерар Пике и Серджи Бускетс согласились на понижение зарплаты, чтобы помочь клубу.
Все прилагаемые меры для улучшения финансового положения не помогли, а значит для регистрации новичков каталонскому клубу нужно было разгрузить зарплатную ведомость.
Оба футболиста на встрече с руководством "Барселоны" выразили готовность помочь клубу зарегистрировать новичков, утверждает Mundo Deportivo.
В ближайшее время новые условия контрактов закрепят документально.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14