Пике и Бускетс согласились на понижение зарплаты

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

Футболисты "Барселоны" Жерар Пике и Серджи Бускетс согласились на понижение зарплаты, чтобы помочь клубу.

Все прилагаемые меры для улучшения финансового положения не помогли, а значит для регистрации новичков каталонскому клубу нужно было разгрузить зарплатную ведомость.

Оба футболиста на встрече с руководством "Барселоны" выразили готовность помочь клубу зарегистрировать новичков, утверждает Mundo Deportivo.

В ближайшее время новые условия контрактов закрепят документально.

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