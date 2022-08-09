Пике готов аннулировать свой контракт с "Барселоной"

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике согласился аннулировать свой новый контракт, который был подписан во времена президента Хосепа Бартомеу.

Как пишет CatalunyaRadio, в нынешнем руководстве клуба уверены, что во времена Бартомеу соглашения с четырьмя футболистами были подписаны с нарушением.

Речь идет о Пике, Клемане Лангле, Марке-Андре тер Штегене и Френки де Йонге.

Этим летом все указанные футболисты, кроме Пике, подписали новый контракт с уменьшением зарплаты на ближайшие несколько сезонов.

Если контракт Пике аннулируют, то "Барселона" сможет заявить всех новичков.

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