Пике готов аннулировать свой контракт с "Барселоной"
Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике согласился аннулировать свой новый контракт, который был подписан во времена президента Хосепа Бартомеу.
Как пишет CatalunyaRadio, в нынешнем руководстве клуба уверены, что во времена Бартомеу соглашения с четырьмя футболистами были подписаны с нарушением.
Речь идет о Пике, Клемане Лангле, Марке-Андре тер Штегене и Френки де Йонге.
Этим летом все указанные футболисты, кроме Пике, подписали новый контракт с уменьшением зарплаты на ближайшие несколько сезонов.
Если контракт Пике аннулируют, то "Барселона" сможет заявить всех новичков.
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