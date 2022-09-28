Петраков разозлился после вопроса про новый контракт со сборной Украины

Теги украинаалександр петраков

Петраков разозлился после вопроса про новый контракт со сборной Украины

Фото: сайт УАФ/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пришел в ярость после того, как у него спросили о будущем в национальной команде после игры с Шотландией (0:0) в Лиге наций.

На послематчевой пресс-конференции у тренера спросили о том, будет ли с ним продлён контракт. На это он сказал: "Без комментариев".

После этого пресс-атташе сборной Александр Глывинский сказал журналистам, что президент Украинской ассоциации футбола ещё не заходил в раздевалку, да и в целом такие решения быстро не принимаются.

Затем Петраков сказал Глывинскому: "Только одно – чтобы я ушёл". После этих слов тренер сложил руки на груди и раздражённо качал головой, а затем имитировал плевок в сторону.

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