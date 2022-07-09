Первый в мире футбольный арбитр сделал каминг-аут

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Первый в мире футбольный арбитр сделал каминг-аут

Фото: сайт Marca/Автор неизвестен

Бразильский арбитр Игор Беневенуто стал первым среди своих коллег, кто сделал каминг-аут.

По словам арбитра, он уже давно понял, что ему нравятся мужчины.

"Я не смог найти более идеального места, чтобы скрыть свою ориентацию. Игра не была постоянным вариантом, поэтому я выбрал единственно возможный путь — я решил стать судьёй. Быть судьёй даёт мне власть, в которой я нуждался. Я выбрал такую профессию, чтобы скрыть свою ориентацию", — приводит слова Беневенуто Marca.

По данным издания, бразилец уже 23 года работает арбитром. 

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