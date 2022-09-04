Первое поражение "Арсенала", успех "МЮ", потери "Ман Сити" и "Ливерпуля": результаты 6-го тура АПЛ

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Первое поражение "Арсенала", успех "МЮ", потери "Ман Сити" и "Ливерпуля": результаты 6-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" нанес "Арсеналу" первое поражение в сезоне, "Манчестер Сити" не смог победить "Астон Виллу", "Ливерпуль" сыграл вничью с "Эвертоном".

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" - 3:1 (1:0)
Голы: Антони, 35 - 1:0, Сака, 60 - 1:1, Рэшфорд, 66 - 2:1, Рэшфорд, 75 - 3:1

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" - 1:1 (0:0)
Голы: Холанд, 50 - 0:1, Бэйли, 74 - 1:1

"Эвертон" – "Ливерпуль" - 0:0

"Челси" – "Вест Хэм" - 2:1 (0:0)
Голы: Антонио, 62 - 0:1, Чилуэлл, 76 - 1:1, Хавертц, 88 - 2:1

"Тоттенхэм" – "Фулхэм" - 2:1 (1:0)
Голы: Хейбьерг, 40 - 1:0, Кейн, 75 - 2:0, Митрович, 83 - 2:1

"Брайтон" – "Лестер" - 5:2 (2:2)
Голы: Ихеаначо, 1 - 0:1, Томас, 10 (автогол) - 1:1, Кайседо, 15 - 2:1, Дака, 33 - 2:2, Троссард, 64 - 3:2, Мак Аллистер, 71 (с пенальти) - 4:2, Мак Аллистер, 90+7 - 5:2

"Брентфорд" – "Лидс" - 5:2 (2:1)
Голы: Тоуни, 30 (с пенальти) - 1:0, Тоуни, 43 - 2:0, Синистерра, 45 - 2:1, Тоуни, 58 - 3:1, Рока, 79 - 3:2, Мбемо, 80 - 4:2, Висса, 90 - 5:2

"Ньюкасл" – "Кристал Пэлас" - 0:0

"Ноттингем Форест" – "Борнмут" - 2:3 (2:0)
Голы: Куяте, 33 - 1:0, Джонсон, 45 (с пенальти) - 2:0, Биллинг, 51 - 2:1, Соланке, 63 - 2:2, Энтони, 87 - 2:3

"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" - 1:0 (1:0)
Гол: Поденсе, 45 - 1:0

Положение команд: "Арсенал" - 15, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" - 14, "Брайтон" - 13, "Манчестер Юнайтед" - 12, "Челси" - 10, "Ливерпуль", "Брентфорд" - 9, "Лидс", "Фулхэм" - 8, "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Борнмут" - 7, "Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас" - 6, "Эвертон", "Астон Вилла", "Вест Хэм", "Ноттингем Форест" - 4, "Лестер" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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