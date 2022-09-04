Первое поражение "Арсенала", успех "МЮ", потери "Ман Сити" и "Ливерпуля": результаты 6-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" нанес "Арсеналу" первое поражение в сезоне, "Манчестер Сити" не смог победить "Астон Виллу", "Ливерпуль" сыграл вничью с "Эвертоном".

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" - 3:1 (1:0)

Голы: Антони, 35 - 1:0, Сака, 60 - 1:1, Рэшфорд, 66 - 2:1, Рэшфорд, 75 - 3:1

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" - 1:1 (0:0)

Голы: Холанд, 50 - 0:1, Бэйли, 74 - 1:1

"Эвертон" – "Ливерпуль" - 0:0

"Челси" – "Вест Хэм" - 2:1 (0:0)

Голы: Антонио, 62 - 0:1, Чилуэлл, 76 - 1:1, Хавертц, 88 - 2:1

"Тоттенхэм" – "Фулхэм" - 2:1 (1:0)

Голы: Хейбьерг, 40 - 1:0, Кейн, 75 - 2:0, Митрович, 83 - 2:1

"Брайтон" – "Лестер" - 5:2 (2:2)

Голы: Ихеаначо, 1 - 0:1, Томас, 10 (автогол) - 1:1, Кайседо, 15 - 2:1, Дака, 33 - 2:2, Троссард, 64 - 3:2, Мак Аллистер, 71 (с пенальти) - 4:2, Мак Аллистер, 90+7 - 5:2

"Брентфорд" – "Лидс" - 5:2 (2:1)

Голы: Тоуни, 30 (с пенальти) - 1:0, Тоуни, 43 - 2:0, Синистерра, 45 - 2:1, Тоуни, 58 - 3:1, Рока, 79 - 3:2, Мбемо, 80 - 4:2, Висса, 90 - 5:2

"Ньюкасл" – "Кристал Пэлас" - 0:0

"Ноттингем Форест" – "Борнмут" - 2:3 (2:0)

Голы: Куяте, 33 - 1:0, Джонсон, 45 (с пенальти) - 2:0, Биллинг, 51 - 2:1, Соланке, 63 - 2:2, Энтони, 87 - 2:3

"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" - 1:0 (1:0)

Гол: Поденсе, 45 - 1:0

Положение команд: "Арсенал" - 15, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" - 14, "Брайтон" - 13, "Манчестер Юнайтед" - 12, "Челси" - 10, "Ливерпуль", "Брентфорд" - 9, "Лидс", "Фулхэм" - 8, "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Борнмут" - 7, "Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас" - 6, "Эвертон", "Астон Вилла", "Вест Хэм", "Ноттингем Форест" - 4, "Лестер" - 1.

Не пропустите: Тен Хаг рассказал, когда Роналду будет играть в основе. | https://dailysports.net