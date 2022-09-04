Первое поражение "Арсенала", успех "МЮ", потери "Ман Сити" и "Ливерпуля": результаты 6-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" нанес "Арсеналу" первое поражение в сезоне, "Манчестер Сити" не смог победить "Астон Виллу", "Ливерпуль" сыграл вничью с "Эвертоном".
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" - 3:1 (1:0)
Голы: Антони, 35 - 1:0, Сака, 60 - 1:1, Рэшфорд, 66 - 2:1, Рэшфорд, 75 - 3:1
"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" - 1:1 (0:0)
Голы: Холанд, 50 - 0:1, Бэйли, 74 - 1:1
"Эвертон" – "Ливерпуль" - 0:0
"Челси" – "Вест Хэм" - 2:1 (0:0)
Голы: Антонио, 62 - 0:1, Чилуэлл, 76 - 1:1, Хавертц, 88 - 2:1
"Тоттенхэм" – "Фулхэм" - 2:1 (1:0)
Голы: Хейбьерг, 40 - 1:0, Кейн, 75 - 2:0, Митрович, 83 - 2:1
"Брайтон" – "Лестер" - 5:2 (2:2)
Голы: Ихеаначо, 1 - 0:1, Томас, 10 (автогол) - 1:1, Кайседо, 15 - 2:1, Дака, 33 - 2:2, Троссард, 64 - 3:2, Мак Аллистер, 71 (с пенальти) - 4:2, Мак Аллистер, 90+7 - 5:2
"Брентфорд" – "Лидс" - 5:2 (2:1)
Голы: Тоуни, 30 (с пенальти) - 1:0, Тоуни, 43 - 2:0, Синистерра, 45 - 2:1, Тоуни, 58 - 3:1, Рока, 79 - 3:2, Мбемо, 80 - 4:2, Висса, 90 - 5:2
"Ньюкасл" – "Кристал Пэлас" - 0:0
"Ноттингем Форест" – "Борнмут" - 2:3 (2:0)
Голы: Куяте, 33 - 1:0, Джонсон, 45 (с пенальти) - 2:0, Биллинг, 51 - 2:1, Соланке, 63 - 2:2, Энтони, 87 - 2:3
"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" - 1:0 (1:0)
Гол: Поденсе, 45 - 1:0
Положение команд: "Арсенал" - 15, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" - 14, "Брайтон" - 13, "Манчестер Юнайтед" - 12, "Челси" - 10, "Ливерпуль", "Брентфорд" - 9, "Лидс", "Фулхэм" - 8, "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Борнмут" - 7, "Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас" - 6, "Эвертон", "Астон Вилла", "Вест Хэм", "Ноттингем Форест" - 4, "Лестер" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18