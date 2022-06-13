Австралия вышла на чемпионат мира
Фото: твиттер сборной Перу/Автор неизвестен
В стыковом матче за попадание на чемпионат мира-2022 сборная Австралии по пенальти победила сборную Перу и пробилась на мундиаль.
На ЧМ-2022 австралийцы сыграют в группе D вместе со сборными Франции, Дании и Туниса.
Австралия – Перу 0:0, по пенальти - 5:4
Австралия: Райан (Редмэйн, 120), Аткинсон (Карачич, 90), Райт, Роулз, Бехич (Гудвин, 120), Муй, Ирвайн, Хрустич, Бойл, Дьюк (Мабил, 69), Лекки (Макларен, 87).
Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Кальенс, Трауко, Каррильо (Флорес, 65), Куэва (Валера, 116), Гонсалес, Тапия, Пенья (Акино, 80), Лападула.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
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|3
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|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3