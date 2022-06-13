Австралия вышла на чемпионат мира

Фото: твиттер сборной Перу/Автор неизвестен

В стыковом матче за попадание на чемпионат мира-2022 сборная Австралии по пенальти победила сборную Перу и пробилась на мундиаль.

На ЧМ-2022 австралийцы сыграют в группе D вместе со сборными Франции, Дании и Туниса.

Австралия – Перу 0:0, по пенальти - 5:4

Австралия: Райан (Редмэйн, 120), Аткинсон (Карачич, 90), Райт, Роулз, Бехич (Гудвин, 120), Муй, Ирвайн, Хрустич, Бойл, Дьюк (Мабил, 69), Лекки (Макларен, 87).

Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Кальенс, Трауко, Каррильо (Флорес, 65), Куэва (Валера, 116), Гонсалес, Тапия, Пенья (Акино, 80), Лападула.

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