Перишич высказался о своем будущем в "Интере"
Фото: твиттер Перишича\Автор неизвестен
Хорватский полузащитник "Интера" Иван Перишич высказался о своем будущем в миланском клубе после победы в финале Кубка Италии над "Ювентусом" (4:2).
"Я верил в нашу победу и когда мы вели 1:0, и когда проигрывали 1:2. Я пытался взбодрить всех, мы немного потеряли голову на 10-15 минут, но в итоге здорово отреагировали и заслужили победу.
Я всегда чувствую себя лидером, но когда команда так работает, быть лидером проще. Нужно двигаться дальше, впереди еще две игры, в футболе возможно все.
Что касается нового контракта, то я ничего не знаю. Клубы не ждут до последнего, когда речь идет о важных игроках, это нужно понимать", – сказал Перишич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17