Перишич перешел в "Тоттенхэм"

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила о переходе хорватского полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича.

Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2024 года. Хавбек достанется лондонцам бесплатно, так как его контракт с "нерадзурри" истекает ближайшим летом.

33-летний Перишич выступал за "Интер" с 2015 года. Всего он провел за клуб 254 матча во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 49 результативных передач. Ранее играл за "Сошо", "Руселаре", "Брюгге", дортмундскую "Боруссию", "Вольфсбург" и "Баварию". За сборную Хорватии сыграл 107 матчей и забил 30 мячей. 2-кратный чемпион Германии, чемпион Италии, 3-кратный обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Италии, вице-чемпион мира.

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