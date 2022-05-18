Перишич не перейдет в "Ювентус"
Фото: твиттер Ивана Перишича/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" не будет подписывать хорватского полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, туринцы решили сконцентрироваться на подписании форварда ПСЖ Анхеля Ди Марии. Претендентом на Перишича является "Челси", но он может остаться в "Интере".
В нынешнем сезоне 33-летний Перишич провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
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|26
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|2
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|26
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|Аталанта
|26
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17