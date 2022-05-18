Перишич не перейдет в "Ювентус"

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Перишич не перейдет в "Ювентус"

Фото: твиттер Ивана Перишича/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" не будет подписывать хорватского полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, туринцы решили сконцентрироваться на подписании форварда ПСЖ Анхеля Ди Марии. Претендентом на Перишича является "Челси", но он может остаться в "Интере".

В нынешнем сезоне 33-летний Перишич провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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