Перишич близок к уходу из "Интера"

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Перишич близок к уходу из "Интера"

Фото: твиттер Перишича\Автор неизвестен

Хорватский фланговый полузащитника Иван Перишич, вероятно, покинет миланский "Интер" по завершении сезона, сообщает Sport Mediaset.

Контракт 33-летнего хорвата с "нерадзурри" рассчитан до лета, он станет свободным агентом.

По информации источника, он практически договорился о переходе в лондонский "Челси", сторонам осталось согласовать последние детали.

После финальной игры Кубка Италии против "Ювентуса" (4:2), в которой Перишич оформил дубль, он раскритиковал руководство "Интера" из-за затянувшихся переговоров о новом контракте.

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