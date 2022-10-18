Перес рассказал о срыве трансфера Неймара в "Реал"

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Президент "Реала" Флорентино Перес подтвердил, что форвард сборной Бразилии Неймар во время игры за "Сантос" мог перейти в мадридский клуб.

"Мы были заинтересованы в Неймаре где-то 10 лет назад. Так мне сообщили в спортивном менеджменте "Реала". Мы с Неймаром по этому поводу не общались.

Не знаю, какая сумма была прописана в качестве его отступных, но в 2011 году спортивный менеджмент "Реала" предложил "Сантосу" 45 млн евро за Неймара", – сказал Перес.

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