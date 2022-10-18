Перес рассказал о срыве трансфера Неймара в "Реал"
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Президент "Реала" Флорентино Перес подтвердил, что форвард сборной Бразилии Неймар во время игры за "Сантос" мог перейти в мадридский клуб.
"Мы были заинтересованы в Неймаре где-то 10 лет назад. Так мне сообщили в спортивном менеджменте "Реала". Мы с Неймаром по этому поводу не общались.
Не знаю, какая сумма была прописана в качестве его отступных, но в 2011 году спортивный менеджмент "Реала" предложил "Сантосу" 45 млн евро за Неймара", – сказал Перес.
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|Гранада
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|Леванте
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|Осасуна
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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