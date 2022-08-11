Перес ответил фанатам "Реала" на просьбу вернуть Роналду

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Перес ответил фанатам "Реала" на просьбу вернуть Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Президент "Реала" Флорентино Перес намекнул фанатам королевского клуба, что он не собирается возвращать в команду нападающего "Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду, сообщает Marca.

По сведениям источника, болельщики королевского клуба встретили Переса в отеле и попросили вернуть португальца. 

Функционер сначала не понял, о ком идет речь, поэтому вынужден был переспросить.

"Кого? Роналду? Опять? В38 лет?" - сказал Перес.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти из "Манчестер Юнайтед" в клуб, который в нынешнем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

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