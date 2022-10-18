Перес отреагировал на слухи об интересе "Реала" к Холанду
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что он не знает, какая сумма отступных прописана в контракте нападающего "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
"Я не знаю, есть ли сумма отступных в контракте Холанда. В составе "Реала" уже собраны лучшие игроки", - приводит слова Переса Cadena SER.
В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" 14 матчей, забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Источник: Мбаппе соврал о желании остаться в ПСЖ
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