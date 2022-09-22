Перес лично поддержал Винисиуса после инцидента с расизмом

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Перес лично поддержал Винисиуса после инцидента с расизмом

Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Президент  "Реала" Флорентино Перес выразил слова поддержки в адрес вингера команды Винисиуса Жуниора после инцидента с расизмом в сторону игрока.

Как сообщает Marca, Перес лично пообщался с футболистом и успокоил его.

По данным источника, Винисиус уже отпустил ситуацию и не переживает по этому поводу.

Как известно, недавно глава Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV сравнил Винисиуса с обезьяной. 

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