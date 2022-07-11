Переход Ярмоленко в киевское "Динамо" сорвался

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко не перейдет в киевское "Динамо", сообщает "Динамомания".

По сведениям источника, футболист вел переговоры с украинским клубом, но стороны не сумели договориться. На данный момент данный вопрос закрыт.

32-летний Ярмоленко ранее выступал за "Динамо" с 2006 по 2017 годы. Его последним клубом являлся "Вест Хэм", но его контракт с англичанами завершился и он является свободным агентом.

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