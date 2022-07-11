Переход Ярмоленко в киевское "Динамо" сорвался

Теги динамо киевандрей ярмоленко

Переход Ярмоленко в киевское "Динамо" сорвался

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко не перейдет в киевское "Динамо", сообщает "Динамомания".

По сведениям источника, футболист вел переговоры с украинским клубом, но стороны не сумели договориться. На данный момент данный вопрос закрыт.

32-летний Ярмоленко ранее выступал за "Динамо" с 2006 по 2017 годы. Его последним клубом являлся "Вест Хэм", но его контракт с англичанами завершился и он является свободным агентом.

Не пропустите: "Шахтер" расстался с главным тренером. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 11 июля

Главные новости дня: 11 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов