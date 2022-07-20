Переход Ракицкого в "Шахтер" сорвался

Фото: твиттер Ярослава Ракицкого/Автор неизвестен

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий не перейдет в "Шахтер", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем твиттере.

По сведениям источника, переход футболиста в донецкий клуб сорвался в последний момент. Ранее сообщалось, что украинец перейдет в турецкий "Адана Демирспор".

32-летний Ракицкий весной покинул "Зенит" и теперь является свободным агентом.

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