Переход Ракицкого в "Шахтер" сорвался
Фото: твиттер Ярослава Ракицкого/Автор неизвестен
Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий не перейдет в "Шахтер", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем твиттере.
По сведениям источника, переход футболиста в донецкий клуб сорвался в последний момент. Ранее сообщалось, что украинец перейдет в турецкий "Адана Демирспор".
32-летний Ракицкий весной покинул "Зенит" и теперь является свободным агентом.
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