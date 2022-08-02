Переход Миранчука в "Торино" откладывается
Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен
"Аталанта" задерживает трансфер полузащитника Алексея Миранчука в "Торино".
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, медосмотр россиянина для туринского клуба был отложен.
Это связано с тем, что "Аталанта" еще не дала окончательного согласия на его уход.
Как известно, Миранчук близок к переходу в новый клуб на правах аренды с правом выкупа за 12 млн евро.
За "Аталанту" россиянин играет с осени 2022 года, всего он принял участие в 56 матчах команды, забил 9 голов и отдал 7 передач.
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