Переход Миранчука в "Торино" откладывается

Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен

"Аталанта" задерживает трансфер полузащитника Алексея Миранчука в "Торино".

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, медосмотр россиянина для туринского клуба был отложен.

Это связано с тем, что "Аталанта" еще не дала окончательного согласия на его уход.

Как известно, Миранчук близок к переходу в новый клуб на правах аренды с правом выкупа за 12 млн евро.

За "Аталанту" россиянин играет с осени 2022 года, всего он принял участие в 56 матчах команды, забил 9 голов и отдал 7 передач.

Не пропустите: ПСЖ близок к покупке защитника "РБ Лейпциг". | https://dailysports.net