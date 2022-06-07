Перед стартом ЧМ-2022 в Катаре установят памятник Зидану
Фото: твиттер Зидана\Автор неизвестен
Перед стартом ЧМ-2022 в Катаре собираются установить памятник экс-тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану.
Скульптура будет создана в честь его знаменитого удара головой Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года, сообщает Goal.
Интересно, что такая статуя уже была установлена в Катаре, но в 2013 году ее убрали из-за опасений, что он может оскорбить местных жителей.
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