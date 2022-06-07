Перед стартом ЧМ-2022 в Катаре установят памятник Зидану

Фото: твиттер Зидана\Автор неизвестен

Перед стартом ЧМ-2022 в Катаре собираются установить памятник экс-тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану.

Скульптура будет создана в честь его знаменитого удара головой Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года, сообщает Goal.

Интересно, что такая статуя уже была установлена в Катаре, но в 2013 году ее убрали из-за опасений, что он может оскорбить местных жителей.

Не пропустите: "Реал" и ПСЖ поборются за защитника "Ромы". | https://dailysports.net