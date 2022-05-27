Пепе Рейна рассказал, когда завершит карьеру
Фото: твиттер Пепе Рейны/Автор неизвестен
Испанский вратарь римского "Лацио" Пепе Рейна заявил, что он планирует играть еще год.
"Я отыграю еще год по контракту с "Лацио", а затем я думаю завершить карьеру. Следующий сезон станет 24-м в моей профессиональной карьере. После этого я хочу стать тренером, поэтому пойду на соответствующие курсы", - приводит слова Рейны Calciomercato.
В нынешнем сезоне 39-летний Рейна провел за "Лацио" 17 матчей во всех турнирах и забил 33 гола.
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|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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