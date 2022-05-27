Пепе Рейна рассказал, когда завершит карьеру

Фото: твиттер Пепе Рейны/Автор неизвестен

Испанский вратарь римского "Лацио" Пепе Рейна заявил, что он планирует играть еще год.

"Я отыграю еще год по контракту с "Лацио", а затем я думаю завершить карьеру. Следующий сезон станет 24-м в моей профессиональной карьере. После этого я хочу стать тренером, поэтому пойду на соответствующие курсы", - приводит слова Рейны Calciomercato.

В нынешнем сезоне 39-летний Рейна провел за "Лацио" 17 матчей во всех турнирах и забил 33 гола.

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