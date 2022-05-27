Пепе Рейна рассказал, когда завершит карьеру

Теги лациопепе рейна

Пепе Рейна рассказал, когда завершит карьеру

Фото: твиттер Пепе Рейны/Автор неизвестен

Испанский вратарь римского "Лацио" Пепе Рейна заявил, что он планирует играть еще год.

"Я отыграю еще год по контракту с "Лацио", а затем я думаю завершить карьеру. Следующий сезон станет 24-м в моей профессиональной карьере. После этого я хочу стать тренером, поэтому пойду на соответствующие курсы", - приводит слова Рейны Calciomercato.

В нынешнем сезоне 39-летний Рейна провел за "Лацио" 17 матчей во всех турнирах и забил 33 гола.

Не пропустите: Агуэро оценил игру Месси за ПСЖ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар может перейти в топ-клуб АПЛ

Неймар может перейти в топ-клуб АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов