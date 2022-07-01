Пепе Рейна покинет "Лацио"

Фото: твиттер Пепе Рейны/Автор неизвестен

Испанский вратарь римского "Лацио" Пепе Рейна покинет клуб, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, стороны досрочно расторгнут контракт, которые действует до лета 2023 года.

39-летний Рейна выступает за "Лацио" с 2020 года. Всего он провел за клуб 54 матча во всех турнирах и пропустил 89 голов.

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