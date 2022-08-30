Пепе отказался от солидных денег, чтобы покинуть "Арсенал"

Теги николя пепениццаарсенал лондон

Пепе отказался от солидных денег, чтобы покинуть "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Николя Пепе пошел на уступки по зарплате ради перехода в "Ниццу".

Как пишет источник, ради переезда во Францию молодой футболист отказался от 25% зарплаты, или примерно 2,5 млн фунтов в год.

В то же время "Ницца" платит 50% зарплаты, а "Арсенал" – 25%. 

Не пропустите: "Арсенал" хочет купить лидера "Лиона". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Яремчук подписал контракт с бельгийским "Брюгге"

Яремчук подписал контракт с бельгийским "Брюгге"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов