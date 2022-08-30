Пепе отказался от солидных денег, чтобы покинуть "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Николя Пепе пошел на уступки по зарплате ради перехода в "Ниццу".

Как пишет источник, ради переезда во Францию молодой футболист отказался от 25% зарплаты, или примерно 2,5 млн фунтов в год.

В то же время "Ницца" платит 50% зарплаты, а "Арсенал" – 25%.

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