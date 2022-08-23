Пепе может перейти из "Арсенала" в другой клуб АПЛ

Фото: твиттер Николя Пепе/Автор неизвестен

"Лестер" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Арсенала" Николя Пепе, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, "лисы" надеются приобрести или арендовать футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что на форварда также претендует "Ницца".

В прошлом сезоне 27-летний Пепе провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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