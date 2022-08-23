Пепе может перейти из "Арсенала" в другой клуб АПЛ

Теги арсенал лондонлестер ситиниколя пепе

Пепе может перейти из "Арсенала" в другой клуб АПЛ

Фото: твиттер Николя Пепе/Автор неизвестен

"Лестер" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Арсенала" Николя Пепе, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, "лисы" надеются приобрести или арендовать футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что на форварда также претендует "Ницца".

В прошлом сезоне 27-летний Пепе провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Лидерство "Арсенала", неожиданный успех "МЮ", позор "Челси": результаты 3-го тура АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" хочет купить одного из лидеров "Милана"

"Челси" хочет купить одного из лидеров "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов