Пепе хочет покинуть "Арсенал"
Фото: твиттер Николя Пепе/Автор неизвестен
Французский нападающий лондонского "Арсенала" Николя Пепе хочет покинуть клуб, сообщает Mirror.
По сведениям источника, футболист даже сменил агента, чтобы тот нашел ему новую команду. Француз недоволен количеством игрового времени в составе "канониров" и ищет клуб, в котором будет играть чаще.
В нынешнем сезоне 26-летний Пепе провел за "Арсенал" 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|27
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|3
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|27
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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|27
|18