Пентек вернулся в Серию А

Фото: твиттер "Салернитаны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Салернитана" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Герты" и сборной Польши Кшиштофа Пентека.

Итальянский клуб арендовал до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

27-летний Пентек выступал за "Герту" с 2020 года. Всего он провел за клуб 58 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Также играл за "Лехию", "Заглембе", "Краковию", "Дженоа", "Милан" и "Фиорентину". За сборную Польши сыграл 23 матча и забил 10 голов.

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