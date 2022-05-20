Пеллегрини поделился ожиданиями от матча с "Реалом" и оценил их перспективы в финале Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Бетиса"\Автор неизвестен
Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча с мадридским "Реалом" в рамках 38-го тура Ла Лиги оценил шансы "сливочных" в финале Лиги чемпионов.
"Это лучший "Реал" за последние годы? У меня не было времени следить за "Реалом" все эти годы. "Мадрид" – это всегда "Мадрид", у них великолепный состав, вне зависимости от того, кто выходит на поле, команда очень конкурентная, в особенности на "Бернабеу". Но сравнивать этот состав с другими мне сложно.
Влияние финала ЛЧ на их настрой на наш матч? Думаю, они будут сосредоточены на том, чтобы победить для своих фанатов, на своем стадионе, в последнем матче перед Лигой чемпионов.
Не знаю, как можно думать о Лиге чемпионов, если играть плохо. Не считаю, что это хороший вариант для них, а когда ты не отдаешься игре на 100 процентов, ты, как правило, играешь плохо.
Полагаю, мы увидим очень конкурентный "Реал", который захочет показать, что у них за команда и почему они пробились в финал Лиги чемпионов. Ничего иного мы не ожидаем.
Фаворит в финале ЛЧ? Это две потрясающие команды, я бы хотел победы "Реала", так как мы играем в испанском чемпионате.
Также я считаю, что они многого заслуживают, поскольку совершали невероятные камбэки против больших команд. Надеюсь, этим они заслужили победу в финале", – сказал чилийский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14