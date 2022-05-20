Пеллегрини поделился ожиданиями от матча с "Реалом" и оценил их перспективы в финале Лиги чемпионов

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Пеллегрини поделился ожиданиями от матча с "Реалом" и оценил их перспективы в финале Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Бетиса"\Автор неизвестен

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча с мадридским "Реалом" в рамках 38-го тура Ла Лиги оценил шансы "сливочных" в финале Лиги чемпионов.

"Это лучший "Реал" за последние годы? У меня не было времени следить за "Реалом" все эти годы. "Мадрид" – это всегда "Мадрид", у них великолепный состав, вне зависимости от того, кто выходит на поле, команда очень конкурентная, в особенности на "Бернабеу". Но сравнивать этот состав с другими мне сложно.

Влияние финала ЛЧ на их настрой на наш матч? Думаю, они будут сосредоточены на том, чтобы победить для своих фанатов, на своем стадионе, в последнем матче перед Лигой чемпионов.

Не знаю, как можно думать о Лиге чемпионов, если играть плохо. Не считаю, что это хороший вариант для них, а когда ты не отдаешься игре на 100 процентов, ты, как правило, играешь плохо.

Полагаю, мы увидим очень конкурентный "Реал", который захочет показать, что у них за команда и почему они пробились в финал Лиги чемпионов. Ничего иного мы не ожидаем.

Фаворит в финале ЛЧ? Это две потрясающие команды, я бы хотел победы "Реала", так как мы играем в испанском чемпионате. 

Также я считаю, что они многого заслуживают, поскольку совершали невероятные камбэки против больших команд. Надеюсь, этим они заслужили победу в финале", – сказал чилийский специалист.

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