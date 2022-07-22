Фото: твиттер Педро Роши/Автор неизвестен

Хэмилтон Бернард, агент бразильского полузащитника Педро Роши, сообщил, что футболист в ближайшее время вернется в "Спартак".

"Педро Роша вернется в "Спартак" после аренды в "Атлетико Паранаэнсе", – приводит слова Бернарда "Чемпионат".

Аренда игрока в бразильском клубе истекает 31 июля 2022 года.

27-летний Роша выступает за "Спартак" с 2017 года. В последний раз он играл за "красно-белых" в 2018 году. В сезоне-2020/2021 играл за "Спартак-2". Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.

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