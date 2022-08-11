Педро Роша официально покинул "Спартак"

Фото: твиттер Педро Роши/Автор неизвестен

"Спартак" и Педро Роша официально прекратили сотрудничество.

Как пишет сайт московского клуба, "Спартак" и 27-летний футболист достигли соглашения о расторжении трудового договора.

Роша перебрался в Россию летом 2017 года, когда его купили у "Гремио" за 12 млн евро. Всего бразилец провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил один мяч.

С 2019 года нападающий выступал на правах аренды за бразильские клубы.

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