Педри удивил фанатов "Барселоны" отличной формой

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Педри удивил фанатов "Барселоны" отличной формой

Фото: твиттер Педри/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Педри порадовал фанатов каталонского клуба отличной физической формой.

Футболист в своем твиттере опубликовал фотографию из спортзала. Болельщики были приятно удивлены бицепсами игрока.

19-летний Педри в прошлом сезоне провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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