Педри оценил шансы сборной Испании выиграть ЧМ-2022

Фото: твиттер Педри/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Испании Педри выразил мнение, что его национальная команда способна выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре.

"Быть может некоторые люди не видят нас в качестве фаворитов ЧМ-2022, но мы сами чувствуем, что можем выиграть турнир. Впрочем, чтобы добиться успеха нам необходимо усердно работать", - приводит слова Педри Sport.es.

На ЧМ-2022 Испания сыграет в одной группе со сборными Германии, Японии и Коста-Рики.

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