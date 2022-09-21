Педри оценил шансы сборной Испании выиграть ЧМ-2022
Фото: твиттер Педри/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Испании Педри выразил мнение, что его национальная команда способна выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре.
"Быть может некоторые люди не видят нас в качестве фаворитов ЧМ-2022, но мы сами чувствуем, что можем выиграть турнир. Впрочем, чтобы добиться успеха нам необходимо усердно работать", - приводит слова Педри Sport.es.
На ЧМ-2022 Испания сыграет в одной группе со сборными Германии, Японии и Коста-Рики.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14