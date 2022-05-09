Педри хочет играть под "номером Иньесты" в "Барселоне"

Фото: твиттер Педри\Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес сделал намек на то, что хотел бы играть под 8-м номером.

Хавбек выбрал домен "pedrigonzalez8.es" для своего веб-сайта, а также использовал цифру восемь как часть своего логотипа. Графика представляет собой начальную букву его имени "P", смешанную с восьмеркой.

Сейчас под восьмеркой в каталонском клубе играет Дани Алвес. 39-летний защитник уже заявил, что готов уступить молодому таланту.

Ранее под этим номером в "Барселоне" выступали Андрес Иньеста и Христо Стоичков.

В этом сезоне Педри сыграл в 12 матчах Ла Лиги, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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