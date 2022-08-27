Павар отказался покидать "Баварию" этим летом

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Павар отказался покидать "Баварию" этим летом

Фото: твиттер Бенжамена Павара/Автор неизвестен

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар отказался покидать клуб этим летом.

Как сообщает Sky Germany, по футболисту делали запросы "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но никаких переговоров не состоялось.

По данным источника, 26-летний француз сообщил руководству чемпиона Германии, что хочет остаться в клубе.

Действующий контракт Павара рассчитан до 30 июня 2024 года.

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