Паршивлюк продолжит выступать за "Динамо"
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Защитник Сергей Паршивлюк подписал новое соглашение с московским "Динамо".
Новое соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт "Динамо".
Кроме того, футболист намерен начать обучение для получения тренерской лицензии с целью возможной дальнейшей работы в структуре клуба.
Паршивлюк играет за "Динамо" с 2019 года. За это время он провел 65 матчей во всех турнирах, 58 из них – в элитном дивизионе.
Не пропустите: Кержаков рассказал о том, где бы хотел продолжить работу. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Комличенко вернулся в "Динамо"
-
Сперцян получил предложения из Франции и Германии
-
Арда Туран завершил карьеру игрока
-
Жоаозиньо получил статус свободного агента
-
Президент "Урала" нашел виновных в решении не расширять РПЛ
-
Джикия приехал на медосмотр на "Волге"
-
На Зинченко претендуют три клуба АПЛ
-
"Шахтер" определился со страной базирования
-
Бакаев рассказал, почему взял 7-й номер в "Зените"
-
"Не от большого ума": Широков встал на защиту Рыбуса
-
Кассьерра обсудил детали контракта с "Зенитом"
-
Паршивлюк продолжит выступать за "Динамо"
-
Появились подробности назначения Бердыева в иранский клуб
-
Лучший бомбардир РПЛ может перейти в "Пари НН"
-
Бакаев рассказал, как решился на переход в "Зенит"
-
Главные новости дня: 20 июня
-
"Манчестер Юнайтед" предложил 60 млн евро за форварда "Порту"
-
"Барселона" вышла из борьбы за Рафинью
-
Кулибали отказал "Барселоне"
-
"Интер" подпишет талантливого защитника