Паршивлюк продолжит выступать за "Динамо"

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Защитник Сергей Паршивлюк подписал новое соглашение с московским "Динамо".

Новое соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт "Динамо".

Кроме того, футболист намерен начать обучение для получения тренерской лицензии с целью возможной дальнейшей работы в структуре клуба.

Паршивлюк играет за "Динамо" с 2019 года. За это время он провел 65 матчей во всех турнирах, 58 из них – в элитном дивизионе.

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