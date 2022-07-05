"Пари НН" может подписать экс-игрока "Леванте"

Фото: сайт "Леванте"/Автор неизвестен

"Пари НН" намерен пригласить Эдгара Севикяна, который с 15 лет находится в академии "Леванте".

"Севикян перейдёт в "Пари НН" на правах свободного агента. Стороны согласовали почти все условия контракт", — сказал источник "Чемпионата".

Отметим, что футболист является воспитанником "Локомотива". Сам игрок недавно заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Также стоит отметить, что Севикян хорошо знаком с главным тренером "Пари НН" Михаилом Галактионовым по молодёжной сборной России.

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