Паредес наконец определился с новым клубом

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Паредес наконец определился с новым клубом

Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес близок к переходу в "Ювентус" на правах аренды.

Как утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио, туринский клуб выкупит права на аргентинца по окончании сезона за € 15 млн.

В данный момент стороны завершают переговоры.

Паредес перебрался в "ПСЖ" в январе 2019 года за € 40 млн. 

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