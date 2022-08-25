Паредес близок к переходу в "Ювентус"

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Паредес близок к переходу в "Ювентус"

Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес перейдет в туринский "Ювентус", сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб практически договорился об аренде футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. При выполнении определенных условий право выкупа станет обязательством.

В нынешнем сезоне 28-летний Паредес провел за ПСЖ четыре матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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