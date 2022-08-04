Паредес близок к переходу в клуб Серии А

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Паредес близок к переходу в клуб Серии А

Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен

Хавбек "ПСЖ" Леандро Паредес близок к переходу в клуб Серии А.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, полузащитник парижан согласовал условия личного контракта с туринским "Ювентусом".

Итальянцы хотят взять Леандро в аренду с обязательным выкупом летом 2023 года.

В прошлом сезоне 28-летний Паредес провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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