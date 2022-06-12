Озвучена зарплата Рыбуса в "Спартаке"

Фото: инстаграм Рыбуса\Автор неизвестен

Появились новые детали соглашения защитника Мачея Рыбуса с московским "Спартаком".

Как сообщил инсайдер Иван Карпов, в новом для себя клубе поляк будет зарабатывать около 500 тысяч евро в год, что вдвое меньше, чем в "Локомотиве".

Интересно, что контракт с клубом не предполагает никаких агентских комиссионных.

По данным инсайдера, контракт рассчитан на полноценные два года, а не схему "1+1".

Отметим, что Рыбус перешел в "Спартак" в качестве свободного агента.

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