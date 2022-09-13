Озвучена зарплата Холанда в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

Как пишет The Sun, форвард сборной Норвегии получает € 433 тыс. в неделю или € 22,5 млн в год.

Больше всех в стане "горожан" получает полузащитник Кевин Де Брюйне - € 462 тыс. в неделю (€ 24 млн в год).

Отметим, что в восьми матчах нового сезона Холанд забил 12 голов и отдал результативную передачу.

Не пропустите: Холанд превзошел Месси и Роналду в ЛЧ. | https://dailysports.net