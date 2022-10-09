Озвучена возможная зарплата Роналду в клубе Бекхэма

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вскоре может перейти в "Интер Майами".

Как сообщает Daily Star, клуб Дэвида Бекхэма готов предложить португальцу заработную плату в размере € 34 млн за один сезон.

Источник пишет, что в то же время европейские клубы не проявляют интерес к португальцу.

Не исключено, что португалец начнет рассматривать предложения от клубов с других континентов.

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