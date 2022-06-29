Озвучена внушительная зарплата Ди Марии в "Ювентусе"

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария близок к переходу в "Ювентус" в статусе свободного агента.

34-летний игрок сборной Аргентины подпишет с туринцами однолетний контракт, согласно которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон плюс бонусы. Информацию подтвердил журналист Джанлука Ди Марцио.

Ожидается, что "Ювентус" сообщит о сделке на следующей неделе.

Таким образом, аргентинец покидает "ПСЖ" после 7 проведенных сезонов в клубе.

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