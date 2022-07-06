Озвучен внушительный бюджет Кубка РПЛ

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Озвучен внушительный бюджет Кубка РПЛ

Бюджет нового турнира Кубок РПЛ составит не менее 2,5 миллиарда рублей.

Такое решение было принято по итогам совещания руководителей клубов РПЛ по поводу организации соревнований.

Большинство клубов позитивно отнеслось к созданию турнира, хотя у многих клубов РПЛ остаются вопросы по организационного характера.

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