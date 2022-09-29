Озил пропустит около трёх месяцев после операции

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Озил пропустит около трёх месяцев после операции

Фото: твиттер Месута Озила/Автор неизвестен

Полузащитник турецкого "Истанбул Башакшехир" Месут Озил в ближайшее время будет прооперирован, после чего пропустит около трёх месяцев.

Как рассказал президент клуба Гёксел Гюмюшдаг, у футболиста проблемы со спиной.

"Из-за этой проблемы в этом сезоне Озил провел на поле только 10-15 минут. Было принято решение провести операцию, чтобы решить проблему. Озил – наша гордость", — сказал он.

Отметим, что на самом деле бывший игрок сборной Германии в текущем сезоне провёл в игре 21 минуту. 

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