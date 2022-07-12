Озил покинул "Фенербахче"
Фото: твиттер Месута Озила/Автор неизвестен
33-летний немецкий полузащитник Месут Озил покинул "Фенербахче".
Как сообщает Daily Mail, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.
Как известно, опытный футболист был исключён из основного состава команды с апреля 2022 года. В связи с этим он не принимал участия в официальных матчах клуба.
Всего в прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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