Озил покинул "Фенербахче"

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Озил покинул "Фенербахче"

Фото: твиттер Месута Озила/Автор неизвестен

33-летний немецкий полузащитник Месут Озил покинул "Фенербахче".

Как сообщает Daily Mail, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Как известно, опытный футболист был исключён из основного состава команды с апреля 2022 года. В связи с этим он не принимал участия в официальных матчах клуба.

Всего в прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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