Озил покинет "Фенербахче"
Фото: твиттер Месута Озила/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник "Фенербахче" Месут Озил покинет стамбульский клуб, сообщает NTV Sport.
По сведениям источника, стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действует до лета 2024 года. В марте хавбек был исключен из состава из-за конфликта с тогдашним главным тренером Исмаилом Карталом. При этом новый главный тренер команды Жорже Жезуш не рассчитывает на немца.
33-летний Озил выступал за "Фенербахче" с 2021 года. Всего он провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
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|Гёзтепе АС Измир
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|Газиантеп ББ
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|Антальяспор
|27
|33
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|Касимпаса
|28
|32
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|Генчлербирлиги
|28
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|Малатия Беледийеспор
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|27
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|28
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|Анкарагюджю
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