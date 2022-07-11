Озил покинет "Фенербахче"

Фото: твиттер Месута Озила/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник "Фенербахче" Месут Озил покинет стамбульский клуб, сообщает NTV Sport.

По сведениям источника, стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действует до лета 2024 года. В марте хавбек был исключен из состава из-за конфликта с тогдашним главным тренером Исмаилом Карталом. При этом новый главный тренер команды Жорже Жезуш не рассчитывает на немца.

33-летний Озил выступал за "Фенербахче" с 2021 года. Всего он провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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