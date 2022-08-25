Озил показал часы, которые ему подарил президент Турции

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Озил показал часы, которые ему подарил президент Турции

Фото: твиттер Месута Озила/Автор неизвестен

Хавбек "Истанбула" Месут Озил получил солидный подарок от президента Турции.

После матча с "Кайсериспором" в 3-м туре чемпионата Турции (2:0) бывший игрок сборной Германии выложил фотографию часов, которые ему подарил Реджеп Тайип Эрдоган.

Интересно, что на циферблат нанесена подпись главы государства. 

По данным местной прессы, часы стоят 1700 евро, что в 6 раз превышает среднюю зарплату в Турции.

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