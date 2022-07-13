Озил нашел новый клуб после ухода из "Фенербахче"

Фото: твиттер Месута Озила/Автор неизвестен

Пресс-служба "Инстанбул Башакшехир" в официальном твиттере объявила о переходе немецкого полузащитника Месута Озила.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался стамбульцам бесплатно. Ранее он разорвал контракт с "Фенербахче".

33-летний Озил ранее выступал за "Шальке", "Вердер", "Реал" и "Арсенал". За сборную Германии сыграл 92 матча и забил 23 гола. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Германии, 3-кратный обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Испании, 3-кратный обладатель Суперкубка Англии, чемпион мира-2014.

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