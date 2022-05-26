Оздоевым интересуются четыре клуба РПЛ

Фото: твиттер Магомеда Оздоева/Автор неизвестен

Полузащитником "Зенита" Магомедом Оздоевым интересуются сразу четыре клуба Российской Премьер-Лиги, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, интерес к хавбеку проявляют "Сочи", "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА. Контракт футболиста с петербургским клубом завершается ближайшим летом, поэтому он станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Оздоев провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Оздоев поделился мнением о значимости Дзюбы для "Зенита" и российского футбола. | https://dailysports.net