Оздоевым интересуются четыре клуба РПЛ
Фото: твиттер Магомеда Оздоева/Автор неизвестен
Полузащитником "Зенита" Магомедом Оздоевым интересуются сразу четыре клуба Российской Премьер-Лиги, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, интерес к хавбеку проявляют "Сочи", "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА. Контракт футболиста с петербургским клубом завершается ближайшим летом, поэтому он станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 29-летний Оздоев провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: Оздоев поделился мнением о значимости Дзюбы для "Зенита" и российского футбола. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 мая
-
"Реал" готов заплатить 120 миллионов евро за форварда "Милана"
-
"Витесс" победил АЗ в матче за Лигу Конференций
-
"Сент-Этьен" упустил победу над "Осером" в матче за место в Лиге 1
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за одного из лидеров "Интера"
-
Алексис Санчес может вернуться в Ла Лигу
-
Слуцкий высказался о своем будущем после вылета "Рубина" в ФНЛ
-
"Астон Вилла" купила бразильца за 30 миллионов евро
-
В "Зените" выбрали лучшего игрока мая
-
"Ньюкасл" может купить лидера "Лиона"
-
Дембеле не перейдет в ПСЖ
-
Мостовой высказался о возможном назначении Федотова в ЦСКА
-
Легенда "Ливерпуля" ярко высказался о Роналду
-
Оздоевым интересуются четыре клуба РПЛ
-
Лукаку интересуются "Милан" и "Ювентус"
-
Марсело пожаловался на отношение со стороны "Реала"
-
В ЦСКА отреагировали на информацию о переговорах с Федотовым
-
Источник: Мхитарян перейдет в "Интер"
-
Лунин может перейти из "Реала" в другой клуб Ла Лиги
-
"Арсенал" и "Барселона" поборются за форварда "Ювентуса"