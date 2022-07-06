Фото: твиттер Магомеда Оздоева/Автор неизвестен

Известный российский футболист Магомед Оздоев считает Россию нефутбольной страной.

По его словам, академии в стране есть лишь у крупных клубов из Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга.

"У нас огромная страна. Но у нас очень мало футболистов, потому что Россия – нефутбольная страна. Люди из многих регионов чисто физически не имеют возможности заниматься футболом. Как парень с Дальнего Востока будет заниматься футболом, если там восемь месяцев зима?

Нужно создавать инфраструктуру, чтобы по всей стране футболом занимались не один миллион детей, а тридцать", - сказал экс-игрок "Зенита".

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