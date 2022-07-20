Фото: твиттер Магомеда Оздоева/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о том, где может продолжить карьеру.

По словам футболиста, он думает о переходе в европейский клуб.

"Есть предложения и разговоры, которые я веду без каких-либо посредников и агентов. Потому что они [клубы] понимают и звонят напрямую, где я уже обсуждаю с ними кое-какие детали сам. Есть предложения от определённых заграничных клубов, из Турции и Европы. Сейчас нахожусь в режиме ожидания, потому что есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет", — приводит слова Оздоева телеграм-канал "Инсайды от Карпа".

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