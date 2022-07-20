Оздоев рассказал о том, где может продолжить карьеру
Фото: твиттер Магомеда Оздоева/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о том, где может продолжить карьеру.
По словам футболиста, он думает о переходе в европейский клуб.
"Есть предложения и разговоры, которые я веду без каких-либо посредников и агентов. Потому что они [клубы] понимают и звонят напрямую, где я уже обсуждаю с ними кое-какие детали сам. Есть предложения от определённых заграничных клубов, из Турции и Европы. Сейчас нахожусь в режиме ожидания, потому что есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет", — приводит слова Оздоева телеграм-канал "Инсайды от Карпа".
Не пропустите: Оздоев поделился мнением о значимости Дзюбы для "Зенита" и российского футбола. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Рома" объявила о подписании Дибалы
-
Бентеке близок к смене клуба в Англии
-
Рабьо определился с будущим в "Ювентусе"
-
Оздоев рассказал о том, где может продолжить карьеру
-
Марио Фернандес нашел новый клуб в Бразилии
-
"Вильярреал" не торопится подписывать Кавани
-
"Барселона" надеется продать де Йонга этим летом
-
Гвардиола подтвердил, что Зинченко покинул "Манчестер Сити"
-
Роналду вряд ли еще сыграет за "МЮ"
-
"Ювентус" анонсировал трансфер Бремера
-
"Кристал Пэлас" покупает защитника "Баварии"
-
Зинченко завершил переход в "Арсенал"
-
Гвардиола ответил на слухи о приглашении Неймара
-
Новичок АПЛ нацелился на Лингарда
-
Джованни Симеоне может перебраться в "Наполи"
-
Дибалу заметили в футболке "Ромы"
-
"Барселона" обыграла "Интер Майами" с неприличным счетом
-
"Барселона" установила огромную сумму отступных за Левандовски
-
Главные новости дня: 19 июля
-
Победы "Карабаха" и "Жальгириса": результаты 2-го тура квалификации Лиги чемпионов